Mercato - PSG : Keylor Navas est fixé pour son transfert

Hugo Chirossel

Deuxième dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas pourrait rebondir au Bayern Munich, qui cherche un remplaçant à Manuel Neuer, blessé jusqu’à la fin de la saison. En revanche, les Bavarois estimeraient que le portier costaricien et trop âgé et trop cher. Le champion d’Allemagne privilégierait donc d’autres pistes.

Annoncé du côté de Naples tout au long du mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au PSG. Désormais deuxième dans la hiérarchie des gardiens, derrière Gianluigi Donnarumma, le portier costaricien devrait essayer de se trouver une porte de sortie cet hiver. Ça tombe bien, puisque Manuel Neuer s’est blessé jusqu’à la fin de la saison et le Bayern Munich lui cherche un remplaçant.

Mercato - PSG : Keylor Navas reçoit une terrible nouvelle pour son transfert https://t.co/POkYTJooCm pic.twitter.com/YBnWKnaDkX — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« Il est trop vieux et trop cher »

En revanche, d’après les informations de Gianluca Di Marzio, Keylor Navas ne serait finalement pas dans les plans des Bavarois. « Ils ont également parlé de Yann Sommer, qui sera en fin de contrat à la fin du mois de juin. Navas est une autre option, mais il est trop vieux et trop cher. Au Bayern Munich, on pense maintenant à remplacer Neuer, mais on a déjà fait appel à Konrad Laimer, qui arrivera à l'Allianz Arena cet été » a-t-il confié, dans un entretien accordé à Soccer News .

Le Bayern a sondé Livakovic