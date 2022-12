Mercato : La vérité éclate pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Alors qu’il est libre de tout contrat et éliminé de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo va pouvoir se consacrer pleinement à son avenir. Le quintuple Ballon d’Or a reçu une proposition d’Al-Nassr, mais il souhaiterait attendre pour se décider. S’il attend des potentielles offres provenant de formations européennes, seul Newcastle serait passé à l’action dans ce dossier.

C’est la grande question du moment : où Cristiano Ronaldo va-t-il poursuivre sa carrière ? Désormais libre de tout contrat après son départ de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or a fait l’objet d’une proposition de la part d’Al-Nassr, club saoudien. Al-Sadd, formation qatarie, serait également intéressée, mais le Portugais préférerait attendre, dans l’espoir de rejoindre un club européen. Sauf que mis à part Newcastle, aucune formation n’aurait fait d’offre concrète afin de s’attacher les services de l’attaquant désormais âgé de 37 ans.

« Il n'a reçu aucune offre concrète de la part de clubs européens »

« La seule offre qu'il a reçue vient d'Al-Nassr. Ils ont voulu le récupérer cet été et une offre de 200 millions d'euros est désormais sur la table pour un contrat de deux ans et demi. Cristiano souhaitait en fait rester en Europe, mais il n'a reçu aucune offre concrète de la part de clubs européens. Seulement de Newcastle, mais l'idée était qu'il pourrait y jouer jusqu'en juin et ensuite aller à Al-Nassr. Mais je pense que l'accord est tombé à l'eau », a confié Gianluca Di Marzio, dans un entretien accordé à Soccer News .

« Seules des équipes arabes sont envisageables »