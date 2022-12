Mercato : Le Qatar va dégainer une offre colossale pour Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo va devoir faire un choix dans les prochaines semaines. Sans club, le joueur portugais chercherait activement une nouvelle équipe. Depuis quelques temps, Al-Nassr lui fait les yeux doux, mais le buteur pourrait prendre la direction du Qatar. Al-Sadd serait sur le point de lui proposer une grosse offre.

Cristiano Ronaldo est à un tournant. A 37 ans, l'international portugais va devoir choisir un nouveau club, peut-être le dernier de sa longue carrière. Un choix, qui ne doit, donc, pas être pris à la légère. Depuis plusieurs mois, Al-Nassr, formation située en Arabie Saoudite, essaye de le recruter. Mais Ronaldo aurait aussi des admirateurs au Qatar.

Mercato : Le feuilleton continue pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/AXbPipX17g pic.twitter.com/FocGyHPzSr — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Al-Sadd s'attaque à Ronaldo

Selon les informations d' As , le club d'Al-Sadd chercherait à le recruter. Ancienne équipe de Xavi, elle compte déjà dans son groupe Santi Cazorla et André Ayew. Et l'arrivée de Ronaldo pourrait mettre un incroyable coup de projecteur sur le championnat qatari.

Ronaldo joue la montre

Selon le média espagnol, Al-Sadd devrait passer à l'action très prochainement dans ce dossier Ronaldo. L'aspect financier ne devra certainement pas être le seul argument avancé par le club. Car malgré son âge avancé, Ronaldo reste compétiteur et souhaite s'engager dans un projet sportif solide. Pour l'heure, il fait jouer la montre, espérant d'autres opportunités, notamment en Europe.