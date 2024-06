Mercato - OM : Le transfert d’un buteur relancé en Angleterre ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de 13 réalisations sous les couleurs de Metz en deuxième partie de saison dernière et actuellement meilleur buteur de l’Euro 2024 avec la Géorgie, Georges Mikautadze a de nombreux prétendants. L’OM ferait toujours partie des clubs intéressés par l’attaquant âgé de 23 ans, un dossier dans lequel se serait immiscé Newcastle.

De retour après son expérience ratée à l'Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze a été éblouissant avec Metz en deuxième partie de saison dernière, malgré la relégation du club en Ligue 2. Après avoir marqué 13 buts en 20 matchs de Ligue 1, l’attaquant de 23 ans poursuit sur sa lancée lors de l’Euro 2024 avec la Géorgie.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Newcastle débarque pour Mikautadze

Des performances qui font encore plus grimper sa cote et qui auraient attiré l’attention de Newcastle, d’après les informations de Football Insider . Le média indique par ailleurs que l’OM serait toujours intéressé par Georges Mikautadze, tout comme le Borussia Dortmund, Naples, l’AS Monaco et l’OL.

Lens est déjà passé à l’action