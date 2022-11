Mercato : Cristiano Ronaldo a pris une grande décision pour son transfert

Pierrick Levallet

Désormais libre de tout contrat depuis son divorce avec Manchester United, Cristiano Ronaldo peut s'engager où il veut. Ainsi, Al Nassr pousserait pour que le Portugais rejoigne enfin le championnat d'Arabie Saoudite. Mais alors que l'attaquant de 37 ans ne devrait se décider qu'après la Coupe du monde, il aurait déjà une petite idée de sa prochaine destination.

Rien n’allait plus entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Le divorce était acté, et il a finalement été officialisé par les Red Devils pendant la Coupe du monde. Après son entretien choc avec Piers Morgan sur Talk TV , l’attaquant de 37 ans a été libéré de son contrat. Désormais, Cristiano Ronaldo est libre de s’engager où il veut. L’occasion pour l’Arabie Saoudite d’enfin mettre la main sur le quintuple Ballon d’Or ? En tout cas, un club saoudien ne lâche rien pour l’international portugais, buteur contre le Ghana à la Coupe du monde.

Al Nassr met le paquet pour Ronaldo

À en croire le journaliste Rudy Galetti, Al Nassr tenterait le tout pour le tout pour recruter Cristiano Ronaldo. Le club saoudien aurait déjà proposé un contrat à 216M€ au quintuple Ballon d’Or. Et la formation d’Arabie Saoudite devrait continuer de pousser après le Mondial. Al Nassr essayerait de convaincre Cristiano Ronaldo à coup de grosses sommes d’argent. Mais l’attaquant de 37 ans, lui, n’en aurait pas encore terminé avec le football européen.

Ronaldo veut encore jouer en Europe