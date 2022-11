Mercato : C’est confirmé, un incroyable deal à 216M€ se prépare avec Ronaldo

Hugo Chirossel

Alors qu’il a récemment été libéré de son contrat à Manchester United, Cristiano Ronaldo est libre de s’engager avec le club de son choix. Al-Nassr lui aurait d’ailleurs proposé un bail de trois ans, avec 216M€ à la clé. Les contacts avec la formation saoudienne dateraient de l’été dernier et à ce moment-là, le Portugais avait reçu une proposition encore plus importante.

L’avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur des débats. Alors qu’il dispute sa dernière Coupe du monde avec le Portugal, le quintuple Ballon d’Or est libre comme l’air. En effet, il n’est désormais plus sous contrat avec Manchester United. Mécontent de sa situation, il avait vivement critiqué la direction des Red Devils , ainsi que son entraîneur, Erik ten Hag, dans un entretien accordé à Piers Morgan. Désormais, tout le monde se demande où jouera Cristiano Ronaldo une fois la compétition terminée.

Al-Nassr propose 216M€ à Cristiano Ronaldo

CBS Sports a d’ailleurs révélé samedi qu’Al-Nassr lui avait proposé un contrat à hauteur de 216M€ sur trois ans. Le Portugais toucherait alors 72M€ par saison s’il engageait avec le club saoudien, entraîné par Rudi Garcia. Après avoir échangé avec ses représentants, l’intérêt d’Al-Nassr serait d’ailleurs « plus fort que jamais ». Des premiers contacts qui remonteraient à l’été dernier. Ce dimanche, As confirme cette information. Le média espagnol va même plus loin et a détaillé l’offre reçue par Cristiano Ronaldo lors du mercato estival.

Une offre bien supérieure l'été dernier