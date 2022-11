Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu une incroyable proposition à 216M€

Hugo Chirossel

N’étant plus sous contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Dans cette optique, le Portugais aurait reçu une proposition de la part d’Al-Nassr. Le club saoudien, entraîné par Rudi Garcia, aurait en effet fait une offre pour un bail de trois ans, à hauteur d’environ 72M€ par saison.

Cristiano Ronaldo a fini par être exaucé. Déjà désireux de quitter Manchester United l’été dernier, le quintuple Ballon d’Or a réglé ses comptes avec les Red Devils , dans une interview accordée à Piers Morgan. Des propos qui n’ont pas du tout plu aux Mancuniens , ces derniers ont en effet décidé de se séparer de leur joueur. Désormais libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo fait évidemment l’objet d’énormément d’intérêt, mais encore faut-il pouvoir assumer ses prétentions salariales.

Un contrat de 216M€ sur trois ans

Ce que peut faire Al-Nassr. D’après les informations de CBS Sports , les Saoudiens auraient proposé au Portugais un contrat d’environ 216M€. En effet, le club entraîné par Rudi Garcia serait prêt à lui offrir un bail de trois saisons après la Coupe du monde, à hauteur d’environ 72M€ par an. Des discussions auraient d’ores et déjà eu lieu avec son entourage, renforçant l’intérêt d’Al-Nassr qui serait « plus fort que jamais ».

Des discussions entamées l’été dernier