Foot - Mercato

Mercato : Coup de tonnerre pour Nasri !

Publié le 20 avril 2020 à 14h10 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2020 à 14h13

Alors que l'expérience de Samir Nasri a tourné au cauchemar à Anderlecht, les dirigeants bruxellois, qui n'ont plus de nouvelles de leur joueur, auraient décidé de ne pas conserver l'ancien Marseillais.