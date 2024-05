Mercato : Coup de théâtre au RC Lens, l’OM veut en profiter

Hugo Chirossel

Priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca semble plutôt se diriger vers l’AC Milan. Les dirigeants marseillais explorent donc d’autres pistes, dont celle menant à Sergio Conceiçao, comme indiqué par Le 10 Sport. Mais l’option Franck Haise, dont l’avenir au RC Lens est incertain, serait toujours d’actualité à Marseille.

L’OM va devoir revoir ses plans. Comme indiqué par Le 10 Sport , Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient fait de Paulo Fonseca leur priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. En fin de contrat avec le LOSC, le technicien portugais est également dans le viseur de l’AC Milan et d'après la presse italienne, il devrait devenir le prochain entraîneur des Rossoneri .

L’OM s’intéresse également à Conceiçao

L’OM a d’autres pistes en cas d’échec dans le dossier Paulo Fonseca. Selon nos informations, Sergio Conceiçao est une des options étudiée par la direction marseillaise. Pablo Longoria a même récemment rencontré le technicien portugais, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le FC Porto. Mais l’OM serait également intéressé par Franck Haise, un nom qui a souvent circulé à Marseille ces derniers temps.

La piste Haise toujours d’actualité ?