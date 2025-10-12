Mercato : Coup de pression à 17€, le PSG va en profiter ?

Depuis quelque temps, le PSG pense à Dayot Upamecano pour renforcer sa défense centrale l’été prochain. Le défenseur central est pour le moment en fin de contrat en juin prochain et il demande une prime à la signature de 17M€ pour prolonger. Une somme que ne serait pas prêt à lui donner le Bayern Munich, alors que le champion de France aurait lui beaucoup moins de problèmes pour répondre favorablement à cette demande.
Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenu à renforcer sa défense centrale. Le club de la capitale a fait venir un concurrent à Marquinhos en la personne d’Illia Zabarnyi, arrivé en provenance de Bournemouth contre un chèque de 68M€ bonus compris.
Le PSG pense à Upamecano
Le PSG a donc mis la main sur un défenseur central, mais il y a de grandes chances pour que cela soit encore le cas l’été prochain. Nul ne sait si Marquinhos restera encore une saison de plus à Paris et le club de la capitale commence donc à étudier certains profils. D’après Bild, Dayot Upamecano intéresse notamment le champion d'Europe. Le joueur de l'équipe de France est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026.
Upamecano veut une prime à la signature de 17M€
Dans l’idéal, le Bayern Munich souhaiterait prolonger le contrat de Dayot Upamecano, mais pas à n’importe quel prix. D’après Sky Germany, le défenseur central souhaiterait obtenir une revalorisation salariale, ainsi qu’une prime à la signature de 17M€. Les dirigeants bavarois trouvent ces demandes excessives, mais les négociations vont toutefois continuer prochainement. Si aucun accord n’est trouvé, le PSG aura alors sûrement une carte à jouer.