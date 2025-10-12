Mercato : Coup de pression à 17€, le PSG va en profiter ?

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG pense à Dayot Upamecano pour renforcer sa défense centrale l’été prochain. Le défenseur central est pour le moment en fin de contrat en juin prochain et il demande une prime à la signature de 17M€ pour prolonger. Une somme que ne serait pas prêt à lui donner le Bayern Munich, alors que le champion de France aurait lui beaucoup moins de problèmes pour répondre favorablement à cette demande.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenu à renforcer sa défense centrale. Le club de la capitale a fait venir un concurrent à Marquinhos en la personne d’Illia Zabarnyi, arrivé en provenance de Bournemouth contre un chèque de 68M€ bonus compris.

Le PSG pense à Upamecano Le PSG a donc mis la main sur un défenseur central, mais il y a de grandes chances pour que cela soit encore le cas l’été prochain. Nul ne sait si Marquinhos restera encore une saison de plus à Paris et le club de la capitale commence donc à étudier certains profils. D’après Bild, Dayot Upamecano intéresse notamment le champion d'Europe. Le joueur de l'équipe de France est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026.