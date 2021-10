Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Conte a posé deux conditions à Manchester United !

Publié le 24 octobre 2021 à 14h28 par A.C. mis à jour le 24 octobre 2021 à 14h29

Sans club depuis son départ de l’Inter en juin dernier, Antonio Conte pourrait rebondir en Premier League, du côté de Manchester United.