Mercato : Contacts avec le PSG, la vérité révélée pour ce crack !

A 23 ans, Maghnes Akliouche est aujourd’hui un joueur de l’AS Monaco. Resté en Principauté lors du dernier mercato estival, l’international français avait pourtant été annoncé dans le viseur du PSG. Mais le club de la capitale était-il vraiment intéressé par le milieu offensif. Visiblement, la réalité de ce dossier Akliouche serait quelque peu différente de celle qu’on a pu entendre.

Au PSG, on a revu sa politique de recrutement. Désormais, on veut mettre l’accent sur l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel et s’ils sont français, c’est encore mieux. Des critères auxquels répond Maghnes Akliouche. C’est ainsi que lors du dernier mercato estival, le joueur de l’AS Monaco a été annoncé dans le viseur du PSG. Mais voilà que cela serait plus complexe que cela…

« Il est apprécié comme beaucoup de joueurs, mais… » Maghnes Akliouche au PSG ? A l’occasion de After Paris, Fabrice Hawkins a souhaité mettre les choses au point sur ce dossier. C’est ainsi que le journaliste de RMC a fait savoir : « L’intérêt du PSG pour Akliouche ? Ça n’a jamais vraiment existé. Il n’y a jamais vraiment eu de contact pour l’amener concrètement. Il est apprécié comme beaucoup de joueurs, mais il n’y a jamais eu de contact vraiment ».