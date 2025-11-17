Mercato : Contacts avec le PSG, la vérité révélée pour ce crack !

A 23 ans, Maghnes Akliouche est aujourd’hui un joueur de l’AS Monaco. Resté en Principauté lors du dernier mercato estival, l’international français avait pourtant été annoncé dans le viseur du PSG. Mais le club de la capitale était-il vraiment intéressé par le milieu offensif. Visiblement, la réalité de ce dossier Akliouche serait quelque peu différente de celle qu’on a pu entendre.
Au PSG, on a revu sa politique de recrutement. Désormais, on veut mettre l’accent sur l’achat de jeunes joueurs à fort potentiel et s’ils sont français, c’est encore mieux. Des critères auxquels répond Maghnes Akliouche. C’est ainsi que lors du dernier mercato estival, le joueur de l’AS Monaco a été annoncé dans le viseur du PSG. Mais voilà que cela serait plus complexe que cela…
« Il est apprécié comme beaucoup de joueurs, mais… »
Maghnes Akliouche au PSG ? A l’occasion de After Paris, Fabrice Hawkins a souhaité mettre les choses au point sur ce dossier. C’est ainsi que le journaliste de RMC a fait savoir : « L’intérêt du PSG pour Akliouche ? Ça n’a jamais vraiment existé. Il n’y a jamais vraiment eu de contact pour l’amener concrètement. Il est apprécié comme beaucoup de joueurs, mais il n’y a jamais eu de contact vraiment ».
« C’est lui qui voulait venir au PSG et non l’inverse »
Récemment, c’est Dominique Séverac qui s’était exprimé sur les rumeurs qui annonçaient Maghnes Akliouche au PSG. Et le journaliste du Parisien avait fait savoir : « Concernant Akliouche, répétons pour la 1000e fois que c'est lui qui voulait venir au PSG et non l’inverse. Sinon, Paris l'aurait déjà recruté. C'est un super joueur mais il ne fait pas pour l'instant partie des plans de Luis Enrique ».