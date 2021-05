Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Un espoir français ciblé par Tuchel ?

Publié le 20 mai 2021 à 16h50 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2021 à 16h52

Auteur d'une saison flamboyante avec Wolfsbourg, Maxence Lacroix aurait attiré l'oeil des recruteurs des plus grands clubs européens. Et Chelsea serait déjà à sa poursuite, un an seulement après son arrivée en Allemagne...