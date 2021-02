Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel veut recruter un joueur allemand !

Publié le 18 février 2021 à 23h43 par La rédaction mis à jour le 18 février 2021 à 23h45

Arrivé à Chelsea cet hiver, Thomas Tuchel pense déjà à remanier son effectif cet été. Le technicien allemand aimerait voir Jonas Hofmann débarquer à Londres pour renforcer les ailes des Blues.