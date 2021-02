Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue estivale à 21 M€ déjà poussée vers la sortie ?

Publié le 18 février 2021 à 23h30 par H.G.

En dépit du fait que Sergiño Dest ait connu un match extrêmement compliqué face au Paris Saint-Germain cette semaine, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de laisser tomber l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

Si la rencontre était grandement attendue par de nombreux observateurs du football, personne ou presque ne s’attendait à une telle démonstration de la part du PSG. En effet, le club de la capitale s’est largement imposé au Camp Nou 4-1 face au FC Barcelone pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions opposant les deux écuries. Kylian Mbappé fut bien évidemment l’homme du match grâce au triplé qu’il a inscrit, et le moins que l’on puisse dire est qu’il a fait vivre un calvaire au jeune Sergiño Dest. En effet, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam arrivé au Barça cet été a vécu un match très compliqué sur son côté droit, constamment victime des accélérations fulgurantes du numéro 7 du PSG.

Ronald Koeman garde confiance en Sergiño Dest !