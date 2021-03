Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Pulisic prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 14 mars 2021 à 15h05 par La rédaction

Courtisé à travers l'Europe en raison de sa situation du côté de Chelsea, Christian Pulisic ne semble pas vouloir quitter les Blues avant d'avoir tout tenté pour s'y imposer.