Mercato - Chelsea : Les prétendants se bousculent pour ce joueur de Tuchel !

Publié le 20 janvier 2022 à 15h29 par P.L. mis à jour le 20 janvier 2022 à 15h33

Joueur de Chelsea depuis 2020, Malang Sarr n'a jamais réellement su s'imposer jusqu'à présent. Le joueur disposerait de quelques options pour son avenir. Mais les Blues ne seraient pas vraiment pour un départ du défenseur de 22 ans.