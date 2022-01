Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Chelsea refuse deux offres pour Malang Sarr

Publié le 20 janvier 2022 à 6h40 par Alexis Bernard

Très courtisé en ce mercato d’hiver, Malang Sarr va rester à Chelsea jusqu’à la fin de la saison.

Son faible temps de jeu du côté de Chelsea donne des idées aux clubs européens. Mais Malang Sarr ne devrait pas quitter les Blues cet hiver. Thomas Tuchel semble vouloir le conserver dans son effectif pour la suite de la saison (l'ancien niçois a même été titularisé lors du choc contre Manchester City, défaite 1-0). Pourtant, Chelsea reçu de nombreuses sollicitations pour Malang Sarr. Et notamment deux offres. Selon nos informations, l’AS Rome de José Mourinho a tenté sa chance. Tout comme Leicester. Deux tentatives infructueuses puisque Chelsea a dit non à tout. Malang Sarr reste à Londres et termine la saison avec les Blues.