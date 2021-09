Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Un cadre de Tuchel bientôt prolongé ?

Publié le 10 septembre 2021 à 15h37 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 15h42

Alors qu’Andreas Christensen arrive en fin de contrat l’été prochain avec Chelsea, les Blues seraient sur le point de boucler sa prolongation.