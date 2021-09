Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Une nouvelle offensive de Chelsea se prépare pour Koundé !

Publié le 9 septembre 2021 à 22h05 par La rédaction

Malgré l'intérêt prononcé de Chelsea, Jules Koundé n'a pas bougé cet été. Mais la piste serait toujours d’actualité pour les Blues qui pourraient retenter leur chance dès l’hiver prochain.