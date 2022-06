Foot - Mercato

Mercato : Chaudement courtisé, Alan Virginius veut prendre son temps

Publié le 8 juin 2022 à 13h25 par Alexis Bernard

Considéré comme l’un des plus grands talents offensifs de Ligue 2, Alan Virginius pourrait quitter le FC Sochaux cet été. Comme révélé par le10sport.com, de nombreux clubs français et étrangers aimeraient le signer lors du mercato estival. Mais le joueur, et son entourage, aspirent à prendre leur temps avant de faire un choix.

A 19 ans, Alan Virginius a encore toute la vie devant lui. Mais le garçon a montré depuis plusieurs saisons qu’il avait le talent pour pouvoir être pressé. Pressé de découvrir le très haut-niveau, notamment. Et les opportunités qui se présentent à lui montrent que ce sera pour bientôt. Cet été ? C’est une possibilité qui prend de l’ampleur. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant du FC Sochaux pourrait profiter du mercato pour prendre une nouvelle direction. L’heure est plus à un départ qu’une prolongation. Et comme vous l’a révélé le10sport.com , les écuries intéressées par Alan Virginius sont nombreuses. En France, Rennes et Lille sont positionnés mais n’ont pas bougé. Au contraire d’Anderlecht, en Belgique, qui est passé à l’offensive.

Selon @le10sport le @1FSVMainz05 serait intéressé par l'attaquant du @FCSM_officiel Alan Virginius ( 19 ans ) Le club sochalien réclame entre 3 et 5 millions d'euros pour son joueur ! Toujours selon @le10sport c'est le @rscanderlecht qui serait le plus intéressé #Mainz05 pic.twitter.com/ChisvmSv1y — 🔴 Mainz 05 France 🇫🇷 ⚪ (@Mainz05France) May 21, 2022

En route pour l’Euro

Les discussions se poursuivent entre Anderlecht et Sochaux. Et il y a de fortes chances que d’autres offensives arrivent dans les semaines à venir. Dans quelques jours, l’Euro U19 va démarrer (18 juin – 1er juillet). Landry Chauvin va prochainement communiquer son groupe et Alan Virginius, titulaire en attaque, en sera sauf surprise de dernière minute. Une compétition qu’il pourrait marquer de son empreinte, lui qui n’a pas eu le temps de jeu espéré avec Sochaux sur la fin de saison. Sa situation contractuelle et son statut de joueur possiblement sur le départ ne l’ont pas aidé. Mais l’heure est désormais à cet Euro 2022, pour lequel la France sera bien évidemment favorite. Côté avenir et mercato, Alan Virginius et ses conseillers ne veulent pas se précipiter. Le sujet sera abordé au sortir de l’Euro. Et en cas de nouveau show Virginius, la liste des clubs intéressés risque fort de s’allonger…