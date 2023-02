Mercato : Cette folle anecdote sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Lors de l'été 2003, Manchester United a bouclé le transfert de Cristiano Ronaldo, et ce, juste après avoir été martyrisé par le Portugais. Interrogé sur la signature de CR7, Sir Alex Ferguson a révélé qu'il avait programmé de le recruter un an plus tard, mais que l'intérêt du Real Madrid l'avait contraint à avancer son arrivée.

Lors d'un duel entre le Sporting et Manchester United le 6 aout 2003, le destin de Cristiano Ronaldo a totalement basculé. Alors qu'il a fait vivre un cauchemar à la défense des Red Devils , CR7 a brillé aux yeux du monde. Dans la foulée, Sir Alex Ferguson a donc fait le nécessaire pour boucler sa signature. Et seulement six jours après la rencontre, Cristiano Ronaldo s'est engagé en faveur de Manchester United.

Equipe de France : Deschamps prépare une énorme surprise à l’OM https://t.co/5OndV2luhb pic.twitter.com/wopGE06FCf — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Le Real Madrid a avancé le transfert de Cristiano Ronaldo

Toutefois, Sir Alex Ferguson n'avait pas prévu de s'offrir les services de Cristiano Ronaldo aussi tôt. En effet, l'ancien coach de Manchester United prévoyait plutôt d'attendre un an pour boucler la signature de CR7 . Toutefois, l'intérêt du Real Madrid et d'autres cadors européens - qui étaient prêts à frapper pour le Portugais - a poussé Sir Alex Ferguson à agir vite.

Manchester United a dû se précipiter pour CR7