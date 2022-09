Foot - Mercato

Cette énorme révélation sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 4 septembre 2022 à 23h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 4 septembre 2022 à 23h51

Condamné à rester à Manchester United pour la première partie de saison, Cristiano Ronaldo va devoir redoubler d’efforts s’il veut retrouver la confiance d’Erik ten Hag. L’entraîneur des Red Devils l’a d’ailleurs invité à travailler pour s’adapter le plus rapidement possible. Néanmoins, un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo lui a conseillé de se faire à l’idée d’avoir un rôle moins important dans l’équipe.

Pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo a été au coeur de nombreuses spéculations quant à son avenir. L’international portugais, désireux de disputer la Ligue des champions, aurait proposé ses services à plusieurs clubs afin de quitter Manchester United. Chelsea, l’Atletico de Madrid, le PSG, le Borussia Dortmund, Naples, le Sporting Portugal... Rien à faire, le quintuple Ballon d’Or n’a essuyé que des refus. Désormais, le marché des transferts est fermé et Cristiano Ronaldo est maintenant condamné à commencer la saison avec Manchester United.

Ten Hag met la pression à Cristiano Ronaldo

Sauf que la situation ne s’est pas arrangée. Depuis le 13 août, Cristiano Ronaldo n’a plus été titularisé par Erik ten Hag. Et en conférence de presse, l’entraîneur de Manchester United l’a invité à faire des efforts pour retrouver sa place : « Comme nous le savons tous, il n’a pas participé à la pré-saison et vous ne pouvez pas manquer la pré-saison. Cela demande de la coopération, il faut travailler le positionnement, que ce soit lors des phases de possession ou sans le ballon. Et l’autre chose, c’est la forme physique. Il doit aussi s’adapter à notre façon de jouer. S’il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités. »

«Il ne sera peut-être pas toujours titulaire»