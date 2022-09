Foot - Mercato - PSG

Poussé vers la sortie par Campos, Paredes peine à se relancer

Publié le 4 septembre 2022 à 21h10 par Axel Cornic

La première apparition de Leandro Paredes sous les couleurs de la Juventus n’a pas vraiment bonne. A l’image de toute l’équipe turinoise, l’ancien du Paris Saint-Germain a subi le jeu de la Fiorentina et a même concédé un penalty qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques sans un grand Mattia Perrin.

Après avoir milité notamment sous les couleurs d’Empoli et de l’AS Roma par le passé, Leandro Paredes a fait son grand retour en Serie A, avec Massimiliano Allegri qui le voulait absolument à la Juventus. Pourtant, on ne peut pas dire que ses débuts ont été très réussis.

PSG : Critiqué depuis son départ, Rabiot pourrait prendre sa revanche https://t.co/B3mTduyOoy pic.twitter.com/AuzUvNIuYu — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Un penalty concédé dès son premier match

La Gazzetta dello Sport égratigne l’ancien du PSG, qui aurait pu à lui seul faire perdre à la Juventus un match bien mal embarqué, face au rival historique de la Fiorentina. Coupable d’une main dans sa surface sur un centre sans danger, Leandro Paredes a tout de même vu son nouveau coéquipier Mattia Perrin repousser le penalty de Luka Jovic.

Un Paredes pas vraiment brillant

Cette main vient s’ajouter à une prestation assez terne dans son ensemble. Après avoir très bien attaqué la rencontre, avec notamment un but de Arkadiusz Milik dès la 9e minute, Leandro Paredes a peu à peu sombré comme toute son équipe et il n’est pas sans aucun reproche sur l’égalisation de la Fiorentina par le biais de Christian Kouamé (1-1).