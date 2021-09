Foot - Mercato

Mercato : Cette énorme annonce sur le transfert de Ronaldo à Manchester United !

Publié le 2 septembre 2021 à 7h30 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo a signé à Manchester United où il effectuera son grand retour, Harry Maguire s’est montré impatient de jouer avec celui qu’il désigne comme étant le GOAT.

Mardi, Manchester United a officialisé le retour de Cristiano Ronaldo après avoir dévoilé quelques jours plus tôt qu’un accord avait été trouvé avec la Juventus pour cette opération. À l’occasion de sa première interview avec le club mancunien dans le cadre de son grand retour, Ronaldo n’a pas boudé son plaisir à ce sujet en faisant passer le message suivant. « Je suis passé de la Juve maintenant à Manchester, c'est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et content, et je veux continuer encore, faire l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir de grands résultats, gagner des trophées et le numéro un d'entre eux, gagner de grandes choses ». Et son nouveau capitaine Harry Maguire s’est lui aussi montré impatient d’évoluer aux côtés du meilleur joueur de l’histoire selon lui.

« Le plus grand joueur de tous les temps, donc c'est incroyable de l'avoir au club »