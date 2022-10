Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, transfert... Cette énorme annonce sur Cristiano Ronaldo

Après avoir échoué dans sa quête d’un nouveau club cet été, Cristiano Ronaldo voudrait toujours quitter Manchester United. L’attaquant de 37 ans continue d’être annoncé du côté de l’Atlético de Madrid. Cependant, Diego Simeone voit mal le Portugais évoluer sous les couleurs des Colchoneros après son passage glorieux au Real Madrid.

Cet été, Cristiano Ronaldo a tout fait pour partir. Le Portugais voulait rejoindre un club qui dispute la Ligue des champions, mais l’attaquant de 37 ans n’a pas trouvé preneur. Il a donc été contraint de rester à Manchester United, où son statut a changé depuis l’arrivée d’Erik ten Hag. Désormais, Cristiano Ronaldo n’est plus titulaire indiscutable et apprend même le rôle de remplaçant.

Sa situation ayant empiré, Cristiano Ronaldo n’aurait encore qu’une seule idée en tête : partir. Et il pourrait avoir une chance de quitter Manchester United puisqu’Erik ten Hag pourrait lui ouvrir la porte en cas d’offre statisfaisante d’après le Telegraph . Reste maintenant à trouver une destination, à quelques mois de la fin de son contrat.

Diego Simeone: “Cristiano Ronaldo for Atléti? Ronaldo is an absolute benchmark for Real Madrid...”, tells @libermanmartin via @atletiuniverse. ⚪️🔴 #Atleti“I wouldn’t see Martín Palermo or Riquelme playing in River Playe or Ortega in Boca. That’s very clear”. pic.twitter.com/tykDijHXpp