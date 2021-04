Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Cette annonce très inquiétante sur l’avenir des Girondins de Bordeaux…

Publié le 22 avril 2021 à 23h25 par B.C.

Après l’annonce du désengagement de King Street, l’actionnaire des Girondins de Bordeaux, Alain Giresse ne cache pas son inquiétude pour l’avenir de son ancien club.