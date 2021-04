Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Juppé, King Street… Le violent coup de gueule de Christophe Dugarry !

Publié le 22 avril 2021 à 23h05 par B.C. mis à jour le 22 avril 2021 à 23h07

Alors que King Street a décidé de lâcher les Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la situation très difficile vécue par son ancien club.