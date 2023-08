Mercato : Cette annonce de Giroud qui ne va pas plaire au PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a encore l’intention d’être acteur de cette fin de mercato, avec plusieurs transferts qui pourraient être bouclés sur le front des départs. C’est le cas avec Hugo Ekitike, qui n’a pas vraiment sa place au sein de l’effectif de Luis Enrique et qui est notamment lié à une arrivée à l’AC Milan... où Olivier Giroud ne semble pourtant pas vouloir laisser sa place !

Un an après son arrivée, Hugo Ekitike doit trouver une solution pour quitter le PSG. L’attaquant de 21 ans doit jouer régulièrement pour poursuivre sa progression et avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio la place est extrêmement réduite à Paris.

Hugo Ekitike commence à manquer d’options

Le problème, c’est que les pistes semblent tomber à l’eau les unes après les autres pour l’ancien du Stade de Reims. Du côté de l’AS Roma on semble en effet avoir lâché l’affaire pour tout miser sur Romelu Lukaku et même l’AC Milan, qui faisait figure de véritable favori pour Ekitike, on aurait décidé de passer son tour face aux demandes du PSG.

« Un autre attaquant ? Je ne pense pas, Milan est déjà bien comme ça »