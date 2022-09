Foot - Mercato

Mercato : Cet été encore, la Premier League a pillé la Ligue 1

Publié le 4 septembre 2022 à 15h00 par La rédaction

Une fois n’est pas coutume, les clubs de Premier League ont fait leur marché en Ligue 1 durant le mercato estival. Cela en devient une véritable habitude voire même une tradition. Idrissa Gueye, Lucas Paquetá, Thilo Kehrer… Ils ont tous rejoint l’élite du football anglais, mais bien plus nombreux ils ont été à traverser la Manche pour poursuivre leurs carrières.

Boubacar Kamara avec Steven Gerrard à Aston Villa

Cela faisait un bon moment que son départ de l’OM semblait entériné. Comme Florian Thauvin une année avant lui, le contrat de Boubacar Kamara arrivait à expiration à l’Olympique de Marseille. Et bien qu’il ait été annoncé à Manchester City et dans d’autres clubs anglais comme Newcastle et Wolverhampton, Kamara a finalement rejoint, en tant qu’agent libre, Aston Villa, club entraîné par Steven Gerrard. D’ailleurs, la légende de Liverpool s’enflammait à la mi-juillet pour l’intégration express du minot marseillais.

Thilo Kehrer à West Ham avec Alphonse Areola

Thilo Kehrer ne faisait plus partie des plans de la nouvelle direction du PSG emmenée par Luis Campos. De ce fait, en août dernier, le club de la capitale a confirmé le départ par le biais d’un transfert de 12M€ de l’international allemand à West Ham. Chez les Hammers , Kehrer y a retrouvé son ancien coéquipier d’une saison au PSG entre 2018 et 2019. En effet, après une saison de prêt jugée satisfaisante par les dirigeants du club londonien, l’option d’achat a été levée par West Ham et Areola a définitivement signé chez le pensionnaire de Premier League.

Lucas Paquetá lui aussi à West Ham

Pendant une bonne partie du mercato, Lucas Paquetá a animé le marché des transferts. En Angleterre, le Brésilien a déchaîné les passions et plus particulièrement du côté de Newcastle où son ancien coéquipier à l’OL, à savoir Bruno Guimarães, lui a glissé un appel du pied pour qu’il le rejoigne chez les Magpies . D’ailleurs, Newcastle s’était fait recaler cet hiver comme le10sport.com vous l’avait révélé. Annoncé à Arsenal et même du côté du PSG, Paquetá a finalement signé à West Ham ou il va retrouver deux anciens de Ligue 1 que sont Kehrer et Areola.

"There is no better feeling than coming back home. I’ll give my soul to this team."🗨️ @IGanaGueye — Everton (@Everton) September 1, 2022

Idrissa Gueye de retour à la maison à Everton