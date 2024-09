Mercato : «C’est un flemmard», Riolo balance sur un joueur qui a quitté l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l’OM a continué de dégraisser son effectif, en officialisant plusieurs départs dont celui d’Azzedine Ounahi, prêté avec une option d’achat au Panathinaïkos. L’international marocain n’aura donc jamais réussi à s’imposer à Marseille, et Daniel Riolo a une explication à cet échec.

Recruté par l'OM pour 8M€ juste après la Coupe du monde 2022 durant laquelle il avait impressionné avec le Maroc, demi-finaliste, Azzedine Ounahi ne s'est finalement jamais imposé à Marseille. Il y a quelques jours, il a même été prêté au Panathinaïkos. Et Daniel Riolo n'est pas tendre avec l'ancien joueur du SCO.

«C’est juste que c’est un flemmard»

« C’est juste que c’est un flemmard, qui ne veut pas se faire mal. Maintenant, il va être dans un cadre où on va lui en demander beaucoup moins et que ça lui va mieux », assure le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«Tu fais ta vie et personne t’en veux…»

« Il aurait pu continuer le raisonnement : "Je n’aime pas bosser, je suis un flemmard, l’OM c’est trop important pour moi alors que j’ai cru en sortant d’Angers que j’étais devenu le roi du pétrole et maintenant je veux aller dans un championnat où on va moins m’en demander car je suis un gros tire-au-flan". Tu fais ta vie et personne t’en veux… », ajoute Daniel Riolo.