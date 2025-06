Mercato : C'est terminé, l'OM éjecte un joueur !

L’OM veut frapper fort en défense cet été, mais avant de faire place à de nouveaux renforts, certains départs semblent inévitables. Arrivé cet hiver, Luiz Felipe n’a jamais su convaincre. Victime de pépins physiques et hors des plans de Roberto De Zerbi, le défenseur italien devrait déjà quitter le club phocéen.

Arrivé cet hiver sur la Canebière, Luiz Felipe n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi , en grande partie à cause de blessures récurrentes. Avec seulement 4 apparitions et 121 minutes disputées sous le maillot de l'OM , le défenseur italien semble déjà sur le départ.

Luiz Felipe sur le départ

L’ancien joueur de la Lazio, arrivé libre durant le mercato hivernal, avait signé un contrat d’un an et demi, courant jusqu’en juin 2026. Selon La Provence, il va bel et bien quitter l'OM. S’il a été « un temps considéré par ses dirigeants », le joueur « devrait plier bagages ».