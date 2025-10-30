Mercato : C'est la guerre, le PSG prend une décision fatale !

Quelques années avant Luis Enrique, c'est Vahid Halilhodzic qui était l'entraîneur du PSG. Nommé en mai 2003 à ce poste, il finira par se faire virer en pleine saison. C'est en février 2005 que le club de la capitale se sépare de son entraîneur. Une décision fracassante qui ferait visiblement suite à une guerre entre Halilhodzic et le vestiaire du PSG.
En 2005, quelques heures après une défaite du PSG face au RC Lens, le verdict est tombé. Ça a alors été le revers de trop pour Vahid Halilhodzic, qui a été démis de ses fonctions d'entraîneur du club de la capitale. Le Bosnien avait donc été prié de faire ses valises et Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG, est revenu sur cette décision.
« Une guerre interne entre lui et les joueurs »
Pourquoi le PSG s'est-il donc séparé de Vahid Halilhodzic à l'époque ? Sur le plateau du Late Football Club, Alain Roche a justifié ce licenciement, expliquant alors : « Vahid Halilhodzic est parti parce qu'il y avait une fracture avec les joueurs. Il y avait une guerre interne entre lui et les joueurs. Je ne vais pas dire que les joueurs ne font pas tout pour que le club s'en sorte, mais vous écoutez moins, vous acceptez moins les consignes ».
« A un moment, vous êtes face à un mur et il faut réagir »
« A quel moment la décision a été prise ? Quand vous voyez que ça ne se passe pas bien, que les joueurs n'adhèrent plus aux séances vidéo qui durent 1h. Quand Vahid commençait à critiquer les joueurs dans la presse, les joueurs aussi. A un moment, vous êtes face à un mur et il faut réagir », a ensuite expliqué l'ancien directeur sportif du PSG.