Mercato : C'est la guerre, le PSG prend une décision fatale !

Quelques années avant Luis Enrique, c'est Vahid Halilhodzic qui était l'entraîneur du PSG. Nommé en mai 2003 à ce poste, il finira par se faire virer en pleine saison. C'est en février 2005 que le club de la capitale se sépare de son entraîneur. Une décision fracassante qui ferait visiblement suite à une guerre entre Halilhodzic et le vestiaire du PSG.

En 2005, quelques heures après une défaite du PSG face au RC Lens, le verdict est tombé. Ça a alors été le revers de trop pour Vahid Halilhodzic, qui a été démis de ses fonctions d'entraîneur du club de la capitale. Le Bosnien avait donc été prié de faire ses valises et Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG, est revenu sur cette décision.

« Une guerre interne entre lui et les joueurs » Pourquoi le PSG s'est-il donc séparé de Vahid Halilhodzic à l'époque ? Sur le plateau du Late Football Club, Alain Roche a justifié ce licenciement, expliquant alors : « Vahid Halilhodzic est parti parce qu'il y avait une fracture avec les joueurs. Il y avait une guerre interne entre lui et les joueurs. Je ne vais pas dire que les joueurs ne font pas tout pour que le club s'en sorte, mais vous écoutez moins, vous acceptez moins les consignes ».