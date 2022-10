Foot - Mercato - PSG

Mercato : C’est confirmé, le PSG passe à l’action pour Lionel Messi

Publié le 24 octobre 2022 à 19h30 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 19h35

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ravi du retour en forme de Lionel Messi, le PSG ne compte pas laisser partir son numéro 30 argentin en fin de saison. Alors que ce dernier est actuellement dans sa dernière année de contrat, le club de la capitale travaille sur une prolongation. Une information divulguée ce lundi soir par Le Parisien, confirmant les précédentes révélations du 10 Sport.

Alors qu’on le pensait sur le déclin la saison dernière au vu de ses prestations médiocres avec le PSG, Lionel Messi a fait taire ses détracteurs depuis la reprise. Le septuple Ballon d’Or enchaîne les prestations de haute volée et parvient à se montrer décisif sous le maillot parisien. Lionel Messi totalise 9 réalisations et 10 passes décisives en 15 rencontres disputées, dont 6 buts en Ligue 1, soit autant que son total inscrit la saison précédente en championnat après 26 matchs joués. À 35 ans, La Pulga retrouve au fil des semaines le niveau exceptionnel qui était le sien au FC Barcelone, de quoi forcément donner des idées au PSG, alors que le numéro 30 est actuellement dans sa dernière année de contrat.

Le PSG veut conserver Messi

D’après les révélations exclusives divulguées par le10sport.com le 20 octobre dernier, le PSG a ouvert le dossier Messi. Les premières discussions ont concrètement démarré entre les deux parties, et c’est Luis Campos qui est en charge du nouveau bail de l’attaquant argentin. Une information confirmée ce lundi par Le Parisien.

EXCLU @le10sport : Luis Campos s’active pour prolonger Messi▶️ Doha a donné son ok sur le volet sportif▶️ Les discussions ont démarré ▶️ Si Messi est ok pour rester, il faudra ensuite voir les conditions financières. Car Paris doit faire attention…https://t.co/alP3XVGGjw — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 20, 2022

Luis Campos est à la tâche

En effet, le quotidien francilien annonce que le club de la capitale veut renouveler le bail de Lionel Messi, qui expire le 30 juin 2023. D’après Le Parisien , Luis Campos s’est penché sur ce dossier depuis plusieurs semaines et a déjà fait savoir à l’ancienne figure du FC Barcelone qu’il voulait le voir fouler la pelouse du Parc des Princes après la fin de la saison 2022-2023, confirmant ainsi les informations du 10 Sport . Lionel Messi fait l’unanimité en interne, où l’on loue son « professionnalisme extraordinaire » tout en soulignant le « plaisir » de pouvoir travailler avec lui au quotidien d'après les propos relayés par Le Parisien.

La réponse tombera après le Mondial