Mercato : C'est confirmé, l'annonce qui va dégoûter le PSG !

Depuis le début de la saison, Michaël Olise est en feu avec le Bayern Munich. Des performances qui ne passent pas inaperçues et c'est ainsi qu'il a pu notamment être question d'un intérêt du PSG pour l'international français. Le fait est qu'Olise serait encore loin de poser ses valises à Paris et ce n'est pas la dernière annonce venue de Bavière qui va inverser la tendance.

Michaël Olise est aujourd'hui un joueur du Bayern Munich. Mais pour encore combien de temps ? Alors que l'international français est sous contrat jusqu'en 2029 avec les Bavarois, de prestigieux clubs seraient à l'affût. « Le PSG est intéressé par Olise. Le Français rentrerait parfaitement dans la philosophie de l’équipe de Ligue 1 », avait ainsi assuré Christian Falk, journaliste pour Bild, à propos d'Olise.

Une clause libératoire pour Olise ? Le PSG ferait donc les yeux doux à Michaël Olise, au même titre que Manchester City ou Liverpool. Mais voilà que contrairement aux rumeurs, aucune clause libératoire ne facilitera le transfert du Français. « Bonne nouvelle pour le Bayern : les rumeurs à propos d’une clause libératoire dans le contrat d’Olise sont fausses », avait expliqué Christian Falk.