Mercato : C'est annoncé, le PSG veut se débarrasser d'eux

Après avoir beaucoup recruté, le PSG va devoir penser à vendre certains joueurs. Ils sont nombreux à ne pas avoir donné satisfaction depuis leur arrivée dans la capitale, et ils pourraient donc quitter le club cet été. C'est notamment le cas pour Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, tous les deux annoncés sur le départ.

Luis Campos est en forme cet été. Le Portugais sait qu'il doit se rattraper de ses recrutements plutôt ratés jusqu'à présent au PSG. Pour le moment, le conseiller football parisien a réussi à faire venir six éléments dans la capitale. Lucas Hernandez, Cher Ndour, Kang-in Lee, Marco Asensio, Milan Skriniar et Manuel Ugarte sont venus renforcer la formation entraînée par Luis Enrique dorénavant.

Paredes et Wijnaldum pourraient quitter le PSG

Au milieu de terrain, il risque d'y avoir un embouteillage. Ils sont nombreux pour trois places normalement, car Luis Enrique privilégie le 4-3-3. Il faudra donc que certains aillent chercher du temps de jeu ailleurs. Selon la Gazzetta Dello Sport , le PSG ne compterait plus sur Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum. C'est pourquoi Paris a recruté au milieu de terrain, avec Manuel Ugarte et Cher Ndour. L'Argentin pourrait trouver son bonheur en Turquie où Galatasaray veut le recruter. Pour le moment le champion du monde n'a pas encore donné sa réponse. Pour le Néerlandais, il pourrait retourner à l'AS Rome où il était prêté la saison dernière.

D'autres sont aussi invités à partir

Paredes et Wijnaldum ne sont pas les seuls à avoir un ticket de sortie. Le PSG a d'ailleurs mis en place récemment un loft pour inciter certains éléments à quitter le club. Julian Draxler pourrait devoir se trouver un nouveau point de chute, tout comme Layvin Kurzawa ou bien encore Abdou Diallo. Mais cela ne sera pas facile de leur trouver un nouveau club, car beaucoup ne se sont pas montrés à leur avantage lors de leur prêt.