Mercato : Ces 5 cracks qui ont coûté très cher au PSG

Publié le 9 juillet 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

Avec l'arrivée de Luis Campos, qui sera en charge du recrutement, le PSG pourrait bien se tourner vers le recrutement de jeunes joueurs. Dans cette optique, Vitinha (21 ans), s'est déjà engagé pour 41,5M€ tandis que le nom d'Hugo Ekitike circule également pour des montants similaires. Et dans son histoire, le PSG a déjà engagé d'importantes dépenses pour recruter de jeunes talents. Le 10 Sport vous propose de découvrir le 5 joueurs de moins de 20 ans les plus chers de l'histoire du club de la capitale.

5) Gonçalo Guedes (20 ans) - 2017 - 30M€

Durant le mercato d'hiver 2017, le PSG décide d'aller chercher un jeune ailier portugais, à savoir Gonçalo Guedes. Très prometteur à Benfica, le natif de Benavente débarque donc à Paris pour 30M€. Un montant très important, d'autant plus qu'il ne va jamais s'imposer au PSG. Au bout de six mois, il sera finalement prêté à Valence où son agent, Jorge Mendes, est très influent. Et finalement, durant l'été 2018, il quittera définitivement le PSG pour 40M€. Autrement dit, d'un point de vue sportif, Gonçalo Guedes ne représente pas une grande affaire. Mais sur le plan économique, le club de la capitale s'en sort plutôt bien.

4) Marquinhos (19 ans) - 2013 - 32M€

Avec Marquinhos, c'est en revanche une réussite totale sur le plan sportif. En effet, en 2013, Leonardo n'hésite pas à lâcher 32M€ pour attirer le jeune défenseur brésilien qui n'a pourtant qu'une seule saison en Europe dans les jambes. Avec l'AS Roma, Marquinhos a réussi ses débuts sur le Vieux Continent et il ne cessera de monter en puissance, s'imposer d'abord comme un titulaire indiscutable, puis comme le capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva en 2020.

Profitons des plus belles interventions de @marquinhos_m5 cette saison 🍿😍 pic.twitter.com/xaVMDSbWfi — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 6, 2022

3) Lucas Moura (20 ans) - 2013 - 40M€

Quelques mois avant Marquinhos, c'est un autre Brésilien qui débarque, mais cette fois-ci directement depuis l'Amérique du Sud. En effet, les dirigeants qataris avaient annoncé leur intention de dénicher les futurs cracks du football et c'est dans cette optique que Lucas Moura débarque en janvier 2013 pour 40M€ en provenance de Sao Paulo. Considéré comme l'un des plus grands espoirs brésiliens, l'ailier est également convoité par Manchester United. Il faut dire que certains l'annoncent comme l'égal de Neymar. Mais Lucas Moura ne suivra pas la même trajectoire que son compatriote. Et malgré quelques coups d'éclat au PSG, il sera poussé au départ en janvier 2018 pour rejoindre Tottenham contre un chèque d'environ 30M€.

2) Nuno Mendes (19 ans) - 2022 - 45M€

Plus récemment, le PSG a décidé de miser sur un autre crack. En effet, durant l'été 2021, le club de la capitale est en quête d'un nouveau latéral gauche et va obtenir le prêt de Nuno Mendes. Un prêt payant à 7M€ assorti d'une option d'achat fixée à 38M€ qui sera évidemment levée par le PSG après une saison très prometteuse. Le jeune portugais est considéré comme l'un des plus gros espoirs à son poste en Europe et c'est la raison pour laquelle le club parisien aura déboursé 45M€ pour le recruter.

1) Kylian Mbappé (19 ans) - 2018 - 180M€

Mais bien évidemment, le jeune joueur le plus cher de l'histoire du PSG n'est autre que Kylian Mbappé. Après des débuts fracassants avec l'AS Monaco, l'attaquant français rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 145M€. Une somme à laquelle s'ajoute 35M€ de bonus qui seront versés à l'AS Monaco après la récente prolongation de Kylian Mbappé au PSG.