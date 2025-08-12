Mercato : Ce coéquipier de Mbappé va snober le PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. En effet, l'international brésilien aurait plusieurs admirateurs en Europe, notamment le PSG et Manchester City. Malheureusement pour le club de la capitale, l'attaquant de 24 ans serait emballé par l'idée de rejoindre les Citizens.

En cas d'échec pour finaliser le transfert d'Alexander Isak, Liverpool envisagerait de recruter Bradley Barcola lors de ce mercato estival. Si son numéro 29 rejoint les Reds cet été, le PSG aurait déjà déniché son successeur. A en croire Fabrizio Romano, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi compterait remplacer Bradley Barcola par Rodrygo. Toutefois, Manchester City en pincerait également pour l'attaquant du Real Madrid.

Un duel PSG-City pour Rodrygo ? Selon les informations de Marca, Manchester City verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Rodrygo lors de cette fenêtre de transferts. D'ailleurs, Pep Guardiola a donné son feu vert pour vendre à la fois Jack Grealish, Savinho et James McAtee. Une manière de faire de la place au Brésilien. Mais quelle est la position de Rodrygo ?