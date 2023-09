Mercato : Ce chantier du PSG n'est pas terminé

Jean de Teyssière

Dans le sens des arrivées, comme dans celui des départs, le mercato parisien a été très animé cet été. La plupart des membres du loft ont quitté le club et le PSG a presque terminé son coup de balai. Il ne leur reste plus que deux indésirables, Julian Draxler et Edouart Michut, qui n'ont pas encore trouvé de nouveau club.

Le mercato est terminé en France du point de vue des arrivées, hors joker utilisable en France. Toutefois, les départs sont encore possibles. Le PSG peut donc toujours continuer de tenter de faire partir les derniers membres du loft, dans les pays où le marché n'est pas encore terminé.

Draxler au Qatar ?

Julian Draxler, le champion du monde 2014 avec l'Allemagne, ne fait plus du tout partie des plans du PSG. Parti en prêt à Benfica la saison dernière, il n'a pas convaincu, et le PSG souhaite s'en débarrasser cet été. Il fait toujours parti du loft parisien, même si un départ au Qatar pourrait vite se produire dans les prochains jours.

Michut sur le départ