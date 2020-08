Foot - Mercato - PSG

Mercato : Cavani reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 10 août 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours sans club depuis son départ du PSG, Edinson Cavani est bien dans le viseur de Benfica comme le confie Jorge Jesus.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, Edinson Cavani a décidé de ne pas prolonger l'aventure et donc de ne pas terminer la Ligue des Champions avec les Parisiens. Et pourtant, le Matador n'a toujours pas retrouvé de nouveau club. Longtemps annoncé à l'Atlético de Madrid ou à l'Inter Milan, l'Uruguayen semble aujourd'hui beaucoup plus proche de Benfica. Jorge Jesus, entraîneur du club lisboète, confirme son intérêt pour Edinson Cavani.

Benfica confirme pour Cavani