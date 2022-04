Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cavani prêt à rebondir en Espagne ? La réponse !

Publié le 1 avril 2022 à 23h05 par P.L.

Alors qu'Edinson Cavani ne devrait pas être conservé par Manchester United à l'issue de la saison, son contrat expirant en juin prochain, l'Uruguayen serait dans le viseur de la Real Sociedad. Toutefois, une arrivée au sein du club espagnol s'annonce mal embarquée pour le moment.