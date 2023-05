Mercato : Catastrophe au PSG, un énorme chantier se présente

Pierrick Levallet

Auteur de deux mercatos deécevants depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Luis Campos va avoir du pain sur la planche cet été. L'effectif de Christophe Galtier montre de cruels manques dans certains secteurs, et le club parisien commence à en payer le prix en cette fin de saison. Luis Campos devra donc gérer cet énorme chantier pour redresser la barre lors du prochain mercato estival.

Arrivé l’été dernier pour remplacer Leonardo et prendre en main le mercato du PSG, Luis Campos n’as pas encore convaincu son monde dans la capitale. Jouissant pourtant d’une grande réputation sur le marché des transferts, le conseiller football parisien a déçu lors des deux derniers mercatos. Et naturellement, le PSG en paye le prix fort cette saison. Les recrues peinent à s’imposer, et l’effectif montre de cruels manques dans certains secteurs. La défense laisse à désirer, et Kylian Mbappé se retrouve trop souvent esseulé en attaque. D’ailleurs, l’effectif actuel ne plairait pas vraiment à la direction sportive du club.

La direction du PSG déçue de l’effectif actuel

« Cette équipe n’est pas équilibrée. Elle n’a pas été construite convenablement. Les responsabilités sont multiples puisque le PSG est un club au fonctionnement assez particulier. Mais ce qui est sûr, c’est que l’équipe, l’effectif n’est pas celui qui avait été espéré par la direction sportive, par les cadres l’été dernier » a ainsi confié le journaliste de L’Equipe José Barroso.

«Luis Campos va avoir du travail cet été»