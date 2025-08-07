Mercato : «Campos l'aime beaucoup», la star du Real Madrid qui fait rêver au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Rodrygo voit son avenir s'écrire loin de la Casa Blanca. La question est alors de savoir où le Brésilien pourrait poser ses valises. Alors qu'un intérêt du PSG a pu circuler dans la presse, le profil de Rodrygo serait apprécié par la direction parisienne. Mais voilà qu'un tel transfert serait soumis à certaines conditions.

Après l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier, le PSG pourrait encore se renforcer offensivement cet été. Mais qui pourrait coller au jeu de Luis Enrique ? Plus forcément en odeur de sainteté au Real Madrid, Rodrygo a tout de la recrue idéale pour le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Walid Acherchour en a d'ailleurs dit plus sur une potentielle arrivée au PSG.

« Luis Campos aime beaucoup Rodrygo » « J’ai une info. Luis Campos aime beaucoup Rodrygo. La deuxième info c’est que si Rodrygo vient, il ne partira pas titulaire indiscutable dans cette équipe. (...) Rodrygo est un joueur qui s’exprime le mieux à gauche et à gauche pour le moment il y a Barcola et Kvaratskhelia », a-t-il d'abord expliqué pour Winamax.