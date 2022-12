Mercato : Ça chauffe pour la vente de l’ASSE, Romeyer et Caiazzo chassés du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation sportive de l'ASSE provoque la colère des supporters. Ces derniers ont publié un communiqué pour dénoncer le fonctionnement du club stéphanois et réclament un coup de balai au sein de l'état-major. Ils ont également annoncé un boycott des produits dérivés pour mettre la pression sur les dirigeants, notamment Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Les supporters n'auraient pas pensé que l'ASSE tomberait encore plus bas après la relégation en Ligue 2. Actuellement, les Verts sont lanterne rouge et risquent la catastrophe. Les changements effectués durant l'intersaison n'ont pas porté leurs fruits. Entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles semble impuissant et la colère monte chez les fans du club. Ces derniers ont publié un communiqué pour dénoncer la situation sportive de la formation.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

Le fonctionnement du club mis en cause

« La colère que nous ressentions depuis trois ans s’est transformée en colère (…) Jamais notre club n’a semblé être aussi loin de l’ASSE dont nous sommes tombés amoureux » avouent les supporters, qui n'ont pas épargné personne. Pas même le triumvirat composé de Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse. « Le sportif semble être un problème secondaire dans un club qui dispose d’une quinzaine de salariés pour gérer sa communication et son marketing, mais de seulement trois personnes pour son recrutement. Au lieu d’assumer leurs nombreux échecs, le triumvirat à la tête du club préfère multiplier les coups de pression à chaque fois que leur bilan médiocre est pointé du doigt » peut-on lire.

Le dossier de vente à l'arrêt depuis plusieurs mois

Les supporters espèrent du changement, à commencer par un départ de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. A la tête de l'ASSE depuis 2004, les deux responsables avaient évoqué leur désir de passer la main lors d'une lettre ouverte publiée dans les colonnes du Progrès en avril 2021. Mais depuis rien n'a bougé et les nombreux candidats ont baissé les bras avant la fin des négociations. Ainsi pour forcer la main de Romeyer et Caïazzo, les supporters ont annoncé un boycott des produits dérivés. Une manière de toucher aux finances de l'ASSE et provoquer une révolution en interne

« Le Peuple Vert doit être uni et solidaire pour dégager ceux qui souillent ce club »