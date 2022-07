Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ça bouge pour Cristiano Ronaldo, une offre bientôt dégainée ?

Publié le 3 juillet 2022 à 16h00 par Bernard Colas

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà quitter Old Trafford. Déçu du début du mercato estival de son club et frustré de ne pas pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine, le Portugais voudrait aller voir ailleurs, et un prétendant sérieux serait sur les rangs.

Un an après son arrivée en provenance de la Juventus, Cristiano Ronaldo est déjà sur le départ. Le Portugais veut disputer la Ligue des champions la saison prochaine et serait refroidi par le début du mercato estival de Manchester United, qui n’a enregistré aucun renfort jusqu'à maintenant alors que les autres formations de Premier League se montrent très actives, à l’instar de Manchester City qui s’est attaché les services d’Erling Haaland ou de Liverpool qui a accueilli Darwin Nunez.

Un club serait prêt à dégainer pour Cristiano Ronaldo

Ainsi, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Manchester United de pouvoir quitter le club s’il parvenait à se trouver un point de chute dans ce mercato estival. Même si les Red Devils n’envisagent pas, pour l’heure, le départ de leur quintuple Ballon d’Or, Jorge Mendes serait au travail pour trouver un nouveau club à son client. Et son Goal UK , une piste sérieuse se précise. En effet, un acheteur serait déjà sur les rangs pour recruter l'attaquant.

Où pourrait atterrir CR7 ?

Pour autant, le média britannique ne donne aucune indication sur l’identité de ce prétendant prêt à débourser une indemnité de transfert pour Cristiano Ronaldo. Annoncé parmi les clubs intéressés, le Bayern Munich a déjà fait savoir par la voix de son directeur sportif Hasan Salihamidzic que l’attaquant de 37 ans ne rentrait pas dans les plans de l'écurie bavaroise. Alors que les pistes Sporting et AS Rome ont été évoquées ces derniers jours, Chelsea et Naples seraient aussi sur les rangs. De son côté, le PSG n’aurait pas l’intention de se positionner. Le feuilleton Cristiano Ronaldo est lancé.