Mercato : Bruno Fernandes s’enflamme pour son arrivée à Manchester United

Publié le 30 janvier 2020 à 18h10 par T.M.

Après avoir annoncé un accord avec le Sporting Portugal, Manchester United a officialisé ce jeudi l’arrivée de Bruno Fernandes. Un nouveau chapitre qui rend heureux le Portugais.