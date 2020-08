Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Le message de Sousa après son départ !

Publié le 10 août 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 10 août 2020 à 23h13

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce lundi le départ de Paulo Sousa. Le technicien a tenu à adresser un message avant de faire ses valises.