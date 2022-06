Mercato : Réclamé par Bielsa, Griezmann a déjà tranché

Foot - Mercato - Barcelone

Au terme d’une saison plutôt compliquée avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a vu son avenir fait énormément parler. Les rumeurs ont été nombreuses et le président des Colchoneros a dû être très clair concernant le Français. Cela n’a pas empêché d’autres bruits de courir. Dernièrement, il avait notamment été question d’une arrivée à l’Athletic Bilbao, où Marcelo Bielsa, qui pourrait redevenir entraîneur du club basque, le réclamerait. Il n’en sera finalement rien.

Prêté l’été dernier par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid pour deux saisons, Antoine Griezmann a eu du mal à se relancer chez les Colchoneros. Il n’en fallait alors pas plus pour alimenter les rumeurs concernant l’avenir du Français. Et malgré les sorties d’Enrique Cerezo, président de l’Atlético, qui avait notamment expliqué : « Antoine reste. Il a son contrat et il l’honorera », la presse espagnole a évoqué un nouveau scénario pour l’avenir de Griezmann qui le verrait rejoindre l’Athletic Bilbao. En effet, avec l’élection présidentielle qui arrive au sein du club basque, Marcelo Bielsa pourrait redevenir l’entraîneur en fonction du gagnant. Et en cas de retour à San Mames, El Loco réclamerait le transfert d’Antoine Griezmann, un joueur qu’il a toujours grandement apprécié.

Antoine Griezmann is not in talks to join Athletic Club, despite rumours. It’s not even considered a possibility, as of today. ⛔️🇫🇷 #transfsrs Griezmann only has one plan for next season… and it’s called Atletico Madrid, at his best level.