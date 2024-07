Mercato : Bielsa l’adore, l’OM est invité à le recruter !

La rédaction

Depuis l’intronisation de Roberto De Zerbi sur son banc de touche, l’OM se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Alors que plusieurs éléments seraient scrutés par les Phocéens, un journaliste a soufflé une idée à Pablo Longoria pour son mercato.

L’effectif de l’OM devrait connaître un sacré lifting au cours des prochaines semaines. Depuis plusieurs jours, les pensionnaires du Vélodrome sont annoncés sur les traces de nombreux éléments, tels que Mason Greenwood et Youcef Atal. Du côté des fans de l’écurie phocéenne, plusieurs noms sont aussi espérés. Pour Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée, c’est Maximiliano Araújo qui doit être recruté par le club sudiste.

« C’est un joueur qui est capable de faire 2 choses importantes : il peut déborder et centrer »

D’après Pierre Gerbeaud, si Maximiliano Araújo, qui disputait la Copa America avec l'Uruguay de Marcelo Bielsa, possède de nombreuses facultés techniques, c’est bien ses capacités offensives qui font la différence : « C’est un joueur qui peut jouer partout sur le flanc gauche, il peut être très défensif, peut être pas dans une défense à 4, mais il peut jouer ailier gauche car c’est là qu’il joue en sélection. En club en revanche il joue plutôt défenseur. Il aime beaucoup déborder, il n’a pas des stats très énormes car il joue défenseur forcément, mais sur la Copa il est à 2 buts et 1 passes décisive en 4 matchs. Il pourrait dépanner sur le côté gauche à l’OM pour faire la rotation avec Merlin par exemple et il pourrait même prendre le poste d’ailier gauche. Donc rien que cela ce n’est une polyvalence qu’on n’a pas et qui est importante. Il pourrait aussi très bien évoluer dans le couloir gauche d’une défense à 5 aussi. C’est un joueur qui est capable de faire 2 choses importantes : il peut déborder et centrer, évidemment, et il est capable de rentrer dans l’axe. En sélection il le fait très bien, je trouve que c’est une de ses grosses qualités. Il peut donc enrouler ses frappes ensuite, c’est comme cela qu’il a marqué contre le Panama, du pied gauche. Il peut aussi déclencher des passes intelligentes, sa capacité de repiquer dans l’axe crée de l’espace pour un latéral lorsqu’il joue ailier. Cela lui permet de trouver de très bons angles de tir, mais aussi des passes dans la surface qui peuvent faire mal si t’as un bon numéro 9 devant. »

« le fait qu’il joue avec Bielsa en sélection le rend complètement compatible au football de De Zerbi. »

Pierre Gerbeaud explique également auprès de Football Club de Marseille qu’un des éléments qui ferait de Maximiliano Araújo une bonne recrue pour l’OM est sa relation avec Marcelo Bielsa, son sélectionneur avec l’Urugay : « Je trouve ce joueur très intéressant, le fait qu’il joue avec Bielsa en sélection le rend complètement compatible au football de De Zerbi. L’entraîneur Uruguayen en a parlé en conférence de presse où il disait qu’Araujo était un jouer unique, capable de jouer d’un côté comme de l’autre et qui centre beaucoup. Il est encore jeune et vient à peine d’arriver en sélection pour cette Copa. Je tenterai le coup pour ce joueur, je pense qu’autour de 10M€ tu peux le faire signer, ce qui n’est pas très cher. »