Mercato : Benzema prépare déjà son transfert ?

Une saison et puis s’en va ? Arrivé l’été dernier du Real Madrid, Benzema témoigne que tout n’est pas rose pour lui en Arabie saoudite où les supporters d’Al-Ittihad l’ont même rebaptisé le « fils de la défaite ». Après un match nul concédé face à Al-Taawon (0-0), Benzema a évoqué la question du mercato à son sujet.

Il semble être si loin le Karim Benzema intraitable du Real Madrid de la saison 2021/2022 avec en point d’orgue une victoire finale en Ligue des champions dont il en avait été le grand artisan, en bon capitaine. Sans oublier la Liga et les prestations XXL du club merengue en C1 et notamment en demi-finale face à Manchester City. Cette saison lui avait un Ballon d’or très peu discuté.

Benzema explique ne pas être aidé par ses coéquipiers

Cependant, après une quatorzième et ultime pige au Real Madrid la saison passée, Karim Benzema s’en est allé libre de tout contrat vivre un nouveau challenge en Arabie saoudite où des joueurs comme Neymar, Sadio Mané et bien évidemment Cristiano Ronaldo évoluent depuis 2023. En signant à Al-Ittihad, Benzema ne savait sûrement pas qu’au fil des mois il serait surnommé Ben-Hazima par certains supporters du club de Djeddah. Ce qui veut dire « fils de la défaite » . Invité à s’exprimer en zone mixte sur ses difficultés personnelles à Al-Ittihad en comparaison avec son niveau du Real Madrid, Karim Benzema s’est montré cash.



« Ce n’est pas le même jeu, pas les mêmes joueurs (sourire). J’ai besoin d’aide sur le terrain. Je ne peux pas gagner un match tout seul. J’ai besoin d’autres joueurs et de beaucoup de choses. Mais, c’est différent. C’est ma première saison en Arabie saoudite. J’espère bien finir la saison, gagner, et c’est tout ».

«Voyons ce qui se passera dans le futur. Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour»